МИД РФ предупредил о последствиях военной агрессии Запада против Сирии

Опасения дипломатов вызваны многочисленными сообщениями о готовящейся инсценировке "применения химоружия" правительственными войсками против мирного населения Дамаска. Это может послужить поводом для нанесения ракетно-авиационного удара силами западной коалиции.

Последствия возможной агрессии Запада против Сирии непредсказуемы, но уже сейчас ясно, что это нанесёт тяжелейший удар не только по урегулированию, но и по глобальной безопасности. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Мы испытываем самые серьёзные опасения и делимся ими с мировой общественностью в связи с перспективой реализации описанного сценария. Это был бы тяжелейший удар не только по урегулированию в Сирии, но и по глобальной безопасности. Последствия игр с огнём непредсказуемы, — подчеркнула она.

К слову, Минобороны РФ ранее сообщали о готовящейся боевиками провокации с якобы "применением химоружия" правительственными войсками против мирного населения. Данная инсценировка может послужить поводом для нанесения ракетно-авиационного удара по Сирии силами западной коалиции.

Опасения МИД вызваны ещё и тем, что, по некоторым данным, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на встрече с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Женеве заявил о готовности Вашингтона ещё раз нанести военный удар по Сирии.