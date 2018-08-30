"Мочить везде". Поклонская рассказала, что делать с "Правым сектором"

Парламентарий отметила, что, когда занимала должность прокурора полуострова, делала всё, чтобы экстремисты в Крыму были искоренены.

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская призвала "мочить везде" террористов с Украины. Такое мнение парламентарий высказала ГТРК "Таврида", комментируя вынесение националистической организацией "Правый сектор"* так называемого приговора российским гражданам.

— Это террористы, что их слушать? С ними надо бороться, — говорит Поклонская. — Их надо мочить везде.

Она добавила, что, когда занимала должность прокурора полуострова, делала всё, чтобы экстремисты в Крыму были искоренены.

Напомним, ранее ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело в отношении организаторов и участников экстремистской организации "Правый сектор", после того как стало известно о некоем "смертном приговоре" 50 россиянам. Эксперты называют националистическую организацию "машиной насилия".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.