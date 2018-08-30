Гурцкая назвала жизнь Кобзона уникальным примером служения своей стране

По словам заслуженной артистки России, певец был настоящим героем, спасающим детей в "Норд-Осте", и ласковым и любящим отцом и дедом.

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, певица Диана Гурцкая заявила, что жизнь народного артиста СССР, депутата ГД Иосифа Кобзона, который умер сегодня в возрасте 80 лет, — это пример служения своей стране.

— Он был не просто артистом с большой буквы, а великим человеком. Отзывчивым, добрым и неравнодушным. К нему за помощью и поддержкой шли все: и коллеги, и простые люди. Уникальный пример служения стране. Настоящий герой, спасающий детей в "Норд-Осте", и ласковый и любящий отец и дед, — проводит слова Гурцкой РИА "Новости".

По слова артистки, она не может сдержать слёз, вспоминая события, связывавшие её с Кобзоном.

— Иосиф Давыдович всегда был рядом: и на сцене, и в жизни. И на свадьбе, и в момент рождения ребёнка, когда он позвонил и сказал: "Ты многого достигла, но главное сделала сегодня". Спите спокойно, мой дорогой человек. Мы всегда будем помнить вас! — резюмировала артистка.

Напомним, два дня назад артист впал в кому, из которой так и не вышел. Он скончался сегодня утром на 81-м году жизни. Смерть Кобзона подтвердил помощник супруги певца.