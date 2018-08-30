Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кобзона

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который ушёл из жизни сегодня утром в возрасте 80 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

— Президент направил телеграмму, в которой выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким певца, — сообщил он.

Песков добавил, что текст телеграммы с соболезнованиями вскоре будет опубликован на сайте Кремля.

Как уже сообщал Лайф, последние дни своей жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон провёл в больнице. Он лежал в реанимационном отделении одной из московских клиник. А два дня назад артист впал в кому, из которой так и не вышел.