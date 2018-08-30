Лечащий врач Кобзона: Он всегда терпел и не жаловался

Михаил Давыдов, лечащий врач Иосифа Кобзона, рассказал, что во время лечения артист никогда не жаловался. Его слова приводит телеграм-канал Mash.

— Он всегда терпел и никогда не жаловался. Я был на операции, когда он умер. Когда закончил и мне сказали, я заплакал. Иосиф — мой друг и настоящий мужчина. Я всегда его буду любить и помнить, — сказал Давыдов.

Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние дни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. С начала августа он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а два дня назад впал в кому, из которой так и не вышел.