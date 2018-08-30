"Надеемся на радость". Опубликовано одно из последних интервью Кобзона

Тогда в беседе с журналистами певец отмечал, что никто и никогда не знает, что ждёт человека.

Одно из последних интервью народный артист СССР Иосиф Кобзон дал в Донецке после концерта, посвящённого 23 Февраля. Кадры публикует портал URA.RU.

Тогда он признался, что всегда волнуется перед тем, как выйти на сцену.

— Артист, который перестал волноваться, — не артист. Надо всегда волноваться, — сказал он. — Никогда не знаешь, что тебя ждёт. Хочется надеяться на то, что радость, но не всегда так получается.

После концерта весь зал аплодировал стоя.

Добавим, Кобзон часто приезжал в Донбасс, откуда он сам родом. Легендарный певец всегда жаловался, что из-за войны и позиции Украины он не может попасть в свои родные места, где проходило его детство, — город Часов Яр находится на подконтрольной Киеву территории. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Донбасс потерял одного из своих сыновей.

Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние дни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. С начала августа он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а два дня назад впал в кому, из которой так и не вышел.