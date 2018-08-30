Центральный аппарат СК будет расследовать избиение приёмного ребёнка в Вологде

Читайте также

Центральный аппарат СК будет расследовать избиение приёмного ребёнка в Вологде

1498

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

По данному факту возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании опекаемого ребёнка, а также о халатности органов опеки.

Центральный аппарат СК России будет расследовать дело об избиении шестилетнего приёмного мальчика в Вологде. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По её словам, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил также выяснить, почему затягивалось возбуждение дела о халатности сотрудников опеки, а также установить все обстоятельства преступления.

10 августа в областную больницу был доставлен шестилетний ребёнок c телесными повреждениями. Сейчас он находится в коме. По данному факту возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании опекаемого ребёнка, а также о халатности органов опеки.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×