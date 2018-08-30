"Потрясён обвинением". Депардье не признаёт своей вины в домогательствах

При этом знаменитый француз подтверждает, что знаком с девушкой, которая выдвинула против него обвинения.

Французский актёр Жерар Депардье, в отношении которого началось расследование по делу о домогательствах, не признаёт своей вины. Об этом заявил адвокат Эрве Темин.

— Жерар Депардье потрясён. Это обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает, — приводит слова Темина телеканал BFMTV.

По словам защитника, актёр знаком с обвинившей его девушкой, но он "полностью опровергает любую агрессию, любое насилие и любое правонарушение".

Ранее газета Parisien сообщала, что 27 августа в полицию Парижа обратилась молодая танцовщица с заявлением о домогательствах со стороны Депардье. По словам девушки, это произошло во время "неформальной репетиции пьесы" в парижском доме актёра.