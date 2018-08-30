Рогозин сообщил о завершении герметизации МКС

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Рогозин сообщил о завершении герметизации МКС

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Работы по восстановлению герметичности Международной космической станции (МКС) завершены, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Работа по восстановлению герметичности МКС завершена. Контроль через 12 часов, — написал Рогозин в "Твиттере".

Ранее в Роскосмосе сообщили, что 30 августа на борту МКС произошло падение давления воздуха. Это случилось из-за 1,5-миллиметровой пробоины в корпусе корабля "Союз МС-09", пристыкованного к станции.

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