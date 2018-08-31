В Госдепе США призвали Россию "не кошмарить" судоходство в Азовском море

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон просит Москву "прекратить кошмарить" международное судоходство в Азовском море и Керченском проливе.

Как отмечается в сообщении Госдепа, российской стороной с апреля были задержаны сотни коммерческих судов, а также остановлены как минимум 16 судов, пытавшихся достичь портов Украины.

Кроме того, американский Госдеп обвинил Россию в том, что она якобы своими действиями в Азовском море проводит кампанию по "подрыву и дестабилизации ситуации на Украине".

Ранее Лайф писал о намерении Киева увеличить группировку войск в акватории Азовского моря. При этом глава МИД Украины Павел Климкин выступил с призывом "дать России отпор".