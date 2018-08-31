Россия призвала США не вступаться за "бесчинствующих на Азовском море"

Посольство РФ в США призвало Вашингтон "прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных".
Напомним, ранее американская сторона потребовала от Москвы "прекратить кошмарить" международное судоходство в Азовском море и Керченском проливе, имея в виду остановки судов для их проверки. В адрес России со стороны США были также выдвинуты обвинения в организации кампании, направленной на "дестабилизацию ситуации на Украине".
— Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно ушёл от этого, — указывается в заявлении на странице российской дипмиссии в "Фейсбуке".
При этом в Посольстве РФ в США отметили, что подобной критикой в адрес Москвы Вашингтон хочет отвлечь внимание от нарушений прав человека в Штатах. В частности, от ситуации с арестованной россиянкой Марией Бутиной.
Также в заявлении говорится о том, что в Госдепе предпочли умолчать факты захвата силовиками Украины корабля "Норд" и блокирования танкера "Механик Погодин", на борту которых находятся граждане РФ.
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