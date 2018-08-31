Россия призвала США не вступаться за "бесчинствующих на Азовском море"

Посольство РФ в США призвало Вашингтон "прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных".

Напомним, ранее американская сторона потребовала от Москвы "прекратить кошмарить" международное судоходство в Азовском море и Керченском проливе, имея в виду остановки судов для их проверки. В адрес России со стороны США были также выдвинуты обвинения в организации кампании, направленной на "дестабилизацию ситуации на Украине".

— Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно ушёл от этого, — указывается в заявлении на странице российской дипмиссии в "Фейсбуке".

При этом в Посольстве РФ в США отметили, что подобной критикой в адрес Москвы Вашингтон хочет отвлечь внимание от нарушений прав человека в Штатах. В частности, от ситуации с арестованной россиянкой Марией Бутиной.

Также в заявлении говорится о том, что в Госдепе предпочли умолчать факты захвата силовиками Украины корабля "Норд" и блокирования танкера "Механик Погодин", на борту которых находятся граждане РФ.