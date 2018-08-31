Жертвами взрыва на оборонном заводе в Дзержинске стали три человека

Сейчас на предприятии бушует пожар, пламя охватило площадь в 100 квадратных метров.

Жертвами взрыва на оборонном заводе имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области стали три человека, четверо ранены. Отмечается, что ещё один сотрудник предприятия пропал без вести. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Одна из пострадавших — 34-летняя Елена М. в тяжёлом состоянии доставлена в реанимацию. По уточнённой информации, ЧП произошло во время уничтожения боеприпасов в цеху по утилизации мин.

Ранее сообщалось о двух пострадавших во время взрыва в результате нарушения технологического процесса в цеху по производству аммонала. Сейчас на предприятии бушует пожар, пламя охватило площадь в 100 квадратов. пожарные ещё не локализовали возгорание. Решается вопрос о привлечении к тушению вертолёта.