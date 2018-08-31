В Дзержинске локализовали масштабный пожар на оборонном заводе

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В Дзержинске локализовали масштабный пожар на оборонном заводе

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Пожарные ликвидировали открытое горение на оборонном заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Отмечается, что распространение огня остановили в 12:33. Об этом сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

Пожар вспыхнул после взрыва в одном из цехов во время уничтожения боеприпасов в цеху по утилизации мин. В результате погибло три человека, ещё четверых доставили в больницу с различными ранениями. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров, рассматривалась возможность привлечения к его ликвидации вертолёта.

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