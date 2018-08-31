"Лето в июльском исполнении". Москвичам пообещали жару в начале сентября

В начале сентября воздух в Москве будет прогреваться днём до 24–27 градусов, что характерно для погоды в июле. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, осень будет баловать жителей столичного региона летней жарой ещё неделю — до 7 сентября.

— Я предлагаю москвичам не обращать внимания на календарь: 1 и 2 сентября, в выходные дни, и в последующие рабочие дни лето в Москве продолжается в июльском исполнении, — сказал журналистам Вильфанд.

Напомним, 28 августа, когда воздух в Москве прогрелся до более чем 30 градусов, стало самым жарким днём за месяц. 29 августа в столице был побит температурный рекорд с начала XXI века. Ранее синоптики рассказали, что уходящее лето в Москве имеет все шансы стать рекордным по количеству тёплых дней, учитывая благоприятный прогноз на начало осени.