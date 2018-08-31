Голикова: Грядущие изменения позволят повышать пенсии быстрее инфляции

Кроме того, к 2030 году Пенсионный фонд России перестанет быть зависимым от федерального бюджета. Такой прогноз стал возможен благодаря пенсионной реформе.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что предложенные президентом изменения в пенсионное законодательство позволят ежегодно индексировать пенсии россиян на уровень выше инфляции. По её словам, речь идёт о долгосрочной перспективе — как до 2024 года, так и в дальнейшем.

— К 2024 году средний размер пенсии составит чуть больше 20 тысяч рублей. Что будет дальше? Президент попросил, поручил в своём выступлении, чтобы этот механизм был отработан и заложен в пенсионный закон, чтобы каждый год не дёргать и не обсуждать тему, как же будет индексироваться пенсия, — заявила вице-премьер на брифинге в пятницу.

Более того, по словам Голиковой, в соответствии с имеющимися прогнозами, к 2030 году Пенсионный фонд России и вовсе перестанет быть зависимым от федерального бюджета.

— Cледующий этап индексации пенсий будет полностью зависеть от тех доходов, которые будет получать пенсионный фонд в своё распоряжение, — подчеркнула она.

Как уже сообщал Лайф, изначально правительство выдвигало инициативу о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Президент России Владимир Путин в своём телеобращении предложил снизить его до 60 лет для женщин, ввести понятие "предпенсионный возраст", а также новые льготы и досрочные пенсии для многодетных матерей. Кроме того, глава государства заявил о необходимости ввести административную и даже уголовную ответственность за увольнение "предпенсионеров".