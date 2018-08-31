В покушении на Захарченко подозревают одного из его охранников

В покушении на главу ДНР Александра Захарченко подозревают одного из его охранников. По данным источников Лайфа в силовых органах ДНР, в покушении на Захарченко подозревают его охранника, который исчез с места взрыва. Сейчас перекрыты все пропускные пункты на границе ДНР с Россией и Украиной для розыска подозреваемого.

Как уже сообщал Лайф, Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Ему было 42 года.