В МИД РФ считают, что за убийством Захарченко стоит киевский режим

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В МИД РФ считают, что за убийством Захарченко стоит киевский режим

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Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на теракт в Донецке, жертвой которого стал глава ДНР Александр Захарченко. По её словам, есть все основания полагать, что за инцидентом стоит киевский режим.

— Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных, — прокомментировала она.

Как уже сообщал Лайф, Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Ему было 42 года.

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