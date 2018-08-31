Захарченко пришёл в ресторан "Сепар" помянуть Кобзона

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Захарченко пришёл в ресторан "Сепар" помянуть Кобзона

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Александр Захарченко и Иосиф Кобзон. Фото: ©РИА Новости/Игорь Маслов

Ранее сообщалось, что в покушении на главу ДНР подозревают одного из его охранников.

Глава ДНР Александр Захарченко пришёл сегодня в ресторан "Сепар" помянуть скончавшегося накануне певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Об этом сообщает телеграм-канал "Незыгарь" со ссылкой на источник.

Сообщается, что мероприятие было организовано личной охраной главы ДНР.

Напомним, мощный взрыв прогремел в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В результате происшествия смертельное ранение получил глава ДНР Александр Захарченко. Впоследствии он скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в покушении подозревают одного из охранников главы ДНР. Депутат Госдумы Наталья Поклонская пожелала трусливым убийцам Захарченко гореть в аду.

Подробнее о произошедшем читайте в трансляции Лайфа.

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