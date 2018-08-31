Прощание с Захарченко состоится 3 сентября

Прощание с погибшим главой самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко состоится в Донецке в понедельник, 3 сентября, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на советника главы ДНР Александра Казакова.

— Прощание с Александром Владимировичем назначено на понедельник, точное время будет известно сегодня, — сказал Казаков.

Напомним, 42-летний глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.

За событиями вокруг гибели главы ДНР Александра Захарченко можно следить в текстовой трансляции Лайфа.