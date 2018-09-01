CNN: США уже составили предварительный список целей для ударов в Сирии

Специалисты американской разведки составили предварительный список сирийских объектов, где, по их заявлениям, находится химическое оружие. Он будет представлен президенту Дональду Трампу, если тот решит нанести серию авиаударов по стране, сообщает CNN со ссылкой на многочисленные официальные свидетельства в вооружённых силах.

По словам одного из источников телеканала, военные "могут молниеносно отреагировать", если Сирия начнёт применение химического оружия. Атаку химоружием ожидают в провинции Идлиб, если правительственные силы без этого не смогут совладать с вооружённой оппозицией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Идлибе готовится провокация — инсценировка химической атаки, которая станет поводом для нанесения США, Британией и Францией новых ударов по объектам в САР.