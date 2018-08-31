Россия предостерегла Запад от попыток устроить провокации в сирийском Идлибе

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, "очередная провокация Запада готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва предупредила страны Запада о недопустимости организации провокаций с химоружием в районе сирийского Идлиба.

По словам Лаврова, "очередная провокация Запада готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе".

При этом он отметил, что у Москвы есть факты о готовящейся инсценировке применения химоружия правительственными войсками, поэтому российская сторона "чётко и жёстко предупредила западных партнёров, чтобы они не играли с огнём".

Напомним, ранее представитель Минобороны РФ рассказал, что целью постановочной химатаки в Сирии является повод для нанесения США, Британией и Францией новых ударов по объектам в САР.

Также ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что США "нагнетают страсти" вокруг Идлиба. В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков добавил, что ситуация вокруг сирийского Идлиба может усугубиться, если продолжится бездействие.