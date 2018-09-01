При возгорании самолёта в Сочи погиб работник аэропорта

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При возгорании самолёта в Сочи погиб работник аэропорта

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

По предварительным данным, лайнер мог выкатиться за пределы ВПП из-за сложных метеоусловий.

При возгорании борта авиакомпании "ЮТэйр" в Сочи погиб один человек — сотрудник аэропорта, четверо пассажиров пострадали, сообщает Mash.

У сотрудника воздушной гавани случился сердечный приступ, остальные пострадавшие надышались угарным газом.

Напомним, при посадке в аэропорту Сочи пассажирский Boeing выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. Всего на борту было 166 человек. Кадры с места происшествия попали на видео.

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