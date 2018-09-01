Захарова назвала трагедией для Украины убийство главы ДНР

Дипломат также сообщила, что после трагического инцидента минские договорённости находятся под угрозой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала трагедией для Украины убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Об этом она заявила в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

— Это, прежде всего, трагедия для Украины. Это минус ещё один шанс на то, что страна возродится, встанет на путь настоящего демократического развития, станет свободной, уважающей своих граждан, — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что минские договорённости, которые, по её словам, были достигнуты с большим трудом, сегодня находятся под прямой угрозой после случившегося теракта.

Напомним, 42-летний Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке, куда пришёл помянуть скончавшегося накануне певца Иосифа Кобзона.