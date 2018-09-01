Захарова назвала трагедией для Украины убийство главы ДНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала трагедией для Украины убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Об этом она заявила в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
— Это, прежде всего, трагедия для Украины. Это минус ещё один шанс на то, что страна возродится, встанет на путь настоящего демократического развития, станет свободной, уважающей своих граждан, — сказала она.
Дипломат подчеркнула, что минские договорённости, которые, по её словам, были достигнуты с большим трудом, сегодня находятся под прямой угрозой после случившегося теракта.
Напомним, 42-летний Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке, куда пришёл помянуть скончавшегося накануне певца Иосифа Кобзона.
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