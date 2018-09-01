Путин выразил надежду на развитие отношений России и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что подписанное им и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявление придаст новый импульс развитию отношений двух стран. Встреча лидеров двух стран состоялась в Сочи.

— Убеждён, что сегодняшние переговоры, в которых приняли участие руководители ключевых ведомств и представители бизнеса, придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию всего комплекса российско-азербайджанских связей, — отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что вместе с заявлением подписан также солидный пакет межправительственных и межведомственных соглашений.