В результате боевого столкновения между сирийскими войсками и боевиками двое террористов были убиты.

Американские инструкторы готовят боевиков для совершения терактов на территории Сирии. Как сообщили в Минобороны России, военные САР захватили террористов, которые должны были совершить теракты в Пальмире.

По словам одного из пленённых боевиков, они должны были провести серию атак в районе города и обеспечить проход порядка 300 террористов для захвата Пальмиры в течение ближайшей недели. Как отметили в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии, подготовка террористов проходила на базе Эт-Танф. В ходе обучения оружие и боеприпасы боевикам поставлялись с американской базы.

В Центре рассказали, что в результате боевого столкновения между сирийскими войсками и боевиками двое террористов были убиты.

— Двое взяты в плен и дают показания, — добавили в Центре.

Как ранее писал Лайф, сирийские войска отразили попытку боевиков прорваться в Пальмиру.