Глава СБУ открестился от причастности спецслужбы к убийству Захарченко

Он отметил, что в Киеве рассматривают несколько причин убийства главы ДНР, в частности, "разборки на коммерческой основе" и ликвидацию Захарченко как "ненужного свидетеля".

Глава СБУ Василий Грицак открестился от причастности спецслужбы к убийству главы ДНР Александра Захарченко. Как сообщает "Укринформ", Грицак назвал ситуацию, при которой в произошедшем подозревают украинских диверсантов, — прогнозируемой.

— Меня совершенно не удивляет, что нас обвиняют во всех грехах, время покажет, — сказал он. — У нас нет никаких данных о задержании украинских ДРГ, так как украинские ДРГ туда никто не посылал.

Как отметил глава СБУ, в Киеве рассматривают несколько причин убийства Захарченко, главным образом "разборки на коммерческой основе" и ликвидацию Захарченко как "ненужного свидетеля".

Напомним, накануне в донецком ресторане "Сепар" произошёл мощный взрыв, в результате которого глава ДНР получил смертельное ранение и скончался. В республике заявили, что убийство было организовано Силами специальных операций Украины. Военнослужащие ДНР переведены в режим полной боеготовности.

Как ранее писал Лайф, в ДНР рассказали о полётах украинской военной авиации у линии соприкосновения.