В ДНР все подразделения переведены в высшую степень боеготовности

Представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики сообщил, что все подразделения в ДНР переведены в повышенную боеготовность.

— У противника нет возможности воспользоваться создавшимся положением и нарушить наши границы, — сказал он.

Ранее в Донецке призвали мировое сообщество привлечь Киев к ответственности за убийство главы республики Александра Захарченко.

Напомним, Александр Захарченко был ранен в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Впоследствии он скончался в больнице.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко. Также стало известно, что в причастности к покушению подозревают одного из охранников главы ДНР.