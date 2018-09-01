Поклонская и Аксёнов посетят Донецк, чтобы проститься с Захарченко

Делегации из России, Южной Осетии, Абхазии и ЛНР посетят 2 сентября Донецк, чтобы принять участие в церемонии прощания с главой ДНР Александром Захарченко, который погиб в результате взрыва 31 августа. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на МИД республики.

На церемонии ожидают главу ЛНР Леонида Пасечника, президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, вице-премьера Абхазии Астамура Кецбу, а также членов Совфеда РФ и депутатов Госдумы, среди которых Наталья Поклонская. Планируется, что попрощаться с Захарченко приедет и глава Крыма Сергей Аксёнов.

Церемония прощания и панихида по убитому главе ДНР состоится 2 сентября в Донецком театре оперы и балета. На фасаде здания уже вывесили траурный портрет Захарченко с чёрной лентой.