Фотографы запечатлели "сладкий" момент на прощании с Маккейном

На похоронах американского сенатора Джона Маккейна бывший президент США Джордж Буш — младший и экс-первая леди Мишель Обама сидели рядом и попали в объектив фотографов, отмечает New York Post.

Пока перед собравшимися выступал экс-сенатор Джозеф Либерман, Буш-младший взял из рук своей супруги Лоры конфетку и передал её Мишель Обаме. Та улыбнулась и прошептала в ответ: "Спасибо".

A "sweet" moment between two friends at John McCain's memorial service, as George W. Bush passes a piece of candy to Michelle Obama: https://t.co/O6YknKKDGb pic.twitter.com/lXhrn3pbE2 — USA TODAY (@USATODAY) 1 сентября 2018 г.

Как писал Лайф, Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Год назад у него обнаружили глиобластому — крайне агрессивную форму рака головного мозга. Церемония прощания с сенатором прошла 1 сентября в Вашингтоне, а 2 сентября состоится церемония захоронения.