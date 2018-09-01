Фотографы запечатлели "сладкий" момент на прощании с Маккейном

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Фотографы запечатлели "сладкий" момент на прощании с Маккейном

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На похоронах американского сенатора Джона Маккейна бывший президент США Джордж Буш — младший и экс-первая леди Мишель Обама сидели рядом и попали в объектив фотографов, отмечает New York Post.

Пока перед собравшимися выступал экс-сенатор Джозеф Либерман, Буш-младший взял из рук своей супруги Лоры конфетку и передал её Мишель Обаме. Та улыбнулась и прошептала в ответ: "Спасибо".

Как писал Лайф, Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Год назад у него обнаружили глиобластому — крайне агрессивную форму рака головного мозга. Церемония прощания с сенатором прошла 1 сентября в Вашингтоне, а 2 сентября состоится церемония захоронения.

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