Отсидевший 17 лет из-за двойника американец требует $1 млн компенсации

Читайте также

Отсидевший 17 лет из-за двойника американец требует $1 млн компенсации

232

Фото: © flickr.com/-JvL-

Американец Ричард Энтони Джонс заплатил ценой 17 лет жизни за преступление, которое не совершал. Теперь мужчина хочет, чтобы штат Канзас выплатил ему компенсацию за годы, проведённые в тюрьме.

В 1999 году Джонс был осуждён за ограбление женщины на парковке магазина. У него было алиби — он был на дне рождения, где его видели несколько человек. Но его всё равно обвинили в преступлении, потому что он выглядел почти как настоящий подозреваемый. Спустя 17 лет заключения его адвокатам удалось найти очень похожего человека, после чего свидетели преступления уже не были уверены в своих первоначальных показаниях.

Теперь Джонс, который вышел на свободу в прошлом году, подал петицию с требованием официально объявить его невиновным и выплатить $1,1 миллиона, сообщает Fox6.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×