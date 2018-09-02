Отсидевший 17 лет из-за двойника американец требует $1 млн компенсации

Американец Ричард Энтони Джонс заплатил ценой 17 лет жизни за преступление, которое не совершал. Теперь мужчина хочет, чтобы штат Канзас выплатил ему компенсацию за годы, проведённые в тюрьме.

He went to prison for a crime a lookalike may have done, now he wants $1.1M https://t.co/zABVZhlLyz pic.twitter.com/gZ34o2ueDT — FOX6 News (@fox6now) 1 сентября 2018 г.

В 1999 году Джонс был осуждён за ограбление женщины на парковке магазина. У него было алиби — он был на дне рождения, где его видели несколько человек. Но его всё равно обвинили в преступлении, потому что он выглядел почти как настоящий подозреваемый. Спустя 17 лет заключения его адвокатам удалось найти очень похожего человека, после чего свидетели преступления уже не были уверены в своих первоначальных показаниях.

Теперь Джонс, который вышел на свободу в прошлом году, подал петицию с требованием официально объявить его невиновным и выплатить $1,1 миллиона, сообщает Fox6.