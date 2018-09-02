Полиция задержала около 300 человек на демонстрациях в немецком Хемнице

Полиция задержала около 300 человек в ходе демонстраций в немецком городе Хемнице. Также полиции поступили сообщения о 25 нарушениях: телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и использовании запрещённых символов.

Кроме того, стало известно о нападении на съёмочную группу телеканала MDR, по этому инциденту ведётся расследование.

Всего 1 сентября полиция обеспечила присутствие на различных митингах около 9,5 тысячи граждан.

Напомним, что беспорядки в Хемнице начались после того, как 26 августа от ножевых ранений скончался местный житель. По данным следствия, его могли убить мигранты из Сирии и Ирана. 1 сентября демонстранты также собрались на акции протеста. Полицейские были вынуждены применить дубинки против нескольких радикалов, однако большинство демонстрантов вели себя мирно.