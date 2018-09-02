Проститься с главой ДНР Захарченко пришли более 120 тысяч человек

Ранее сообщалось о том, что на церемонию прощания пришли порядка 30 тысяч жителей республики.

Проститься с главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко пришли более 120 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил представитель администрации главы ДНР, передаёт РИА "Новости". Как отмечают местные СМИ, люди продолжают приходить.

Напомним, 31 августа в донецком ресторане "Сепар" произошёл мощный взрыв, в результате которого смертельное ранение в голову получил глава ДНР Александр Захарченко. Позже он скончался в больнице.

Ранее Лайф писал о том, что в ходе происшествия тяжёлое ранение получил также вице-премьер ДНР Александр Тимофеев. Спустя несколько часов врачам удалось стабилизировать его состояние. Сегодня он пришёл на церемонию прощания с Захарченко в бинтах.