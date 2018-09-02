Выживший при взрыве вице-премьер ДНР пришёл на прощание с Захарченко в бинтах

После теракта Тимофеев был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, спустя несколько часов врачам удалось стабилизировать его состояние.

Министр доходов и сборов, заместитель председателя совета министров ДНР Александр Тимофеев, который был ранен при теракте в Донецке, пришёл на церемонию прощания с убитым главой республики Александром Захарченко.

Провожают в последний путь лидера ополчения также и. о. главы ДНР Дмитрий Трапезников, глава парламента республики Денис Пушилин, а также президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Всего у "Донбасс-оперы", где проходит церемония, собралось около 30 тысяч человек.

Напомним, 31 августа в центре Донецка в ресторане "Сепар" прогремел взрыв. В результате Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову и скончался в больнице. Вице-премьер ДНР Александр Тимофеев был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Спустя несколько часов врачам удалось стабилизировать его состояние.