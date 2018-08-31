Вице-премьер ДНР пришёл в себя после взрыва в Донецке

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Вице-премьер ДНР пришёл в себя после взрыва в Донецке

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Фото: © РИА Новости/Александр Тимофеев

Вице-премьер ДНР Александр Тимофеев, раненный в результате взрыва в кафе в центре Донецка, пришёл в себя. Как стало известно Лайфу, он пока не может говорить и отвечает на вопросы письменно.

Ранее в центре Донецка в ресторане "Сепар" прогремел взрыв. В результате глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову и скоропостижно скончался. Вице-премьер Александр Тимофеев был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Подозреваемых в теракте задержали.

За событиями вокруг гибели главы ДНР Александра Захарченко можно следить в текстовой трансляции Лайфа.

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