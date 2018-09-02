В Донецке началась церемония прощания с Захарченко

Церемония прощания с лидером ДНР Александром Захарченко началась в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Чтобы проводить его в последний путь, местные жители выстроились у здания в очередь.

Ожидается, что проститься с лидером ополчения приедут делегация из ЛНР во главе с Леонидом Пасечником, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, вице-премьер Абхазии Астамур Кецба, глава Крыма Сергей Аксёнов, депутат Госдумы Наталья Поклонская и другие парламентарии из России, а также первые лица ДНР.

Ещё накануне официальной церемонии прощания жители ДНР начали нести цветы и лампадки к кафе, где погиб Захарченко, а также к специальным местам памяти, установленным в местных администрациях.

Глава ДНР был смертельно ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Вместе с Александром Захарченко погиб его телохранитель. Ещё 12 человек были ранены, в том числе заместитель председателя Совмина ДНР Александр Тимофеев.