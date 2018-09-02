Полиция раскрыла убийство шансонье Петра Гары

31 августа подозреваемый был задержан в Уфе. Мотивы совершения преступления устанавливаются.

Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в убийстве шансонье Петра Петренко, известного как Пётр Гара. Как сообщает газета "Московский комсомолец", им оказался 27-летний концертный директор артиста по имени Руслан, который, по некоторой информации, был сожителем Гары.

С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что последним съёмную квартиру в столице, в которой обнаружили тело певца, покидал именно концертный директор. По телефону он сообщил, что несколько дней назад уехал в Уфу, однако после этого Руслан пропал.

31 августа мужчина был задержан в Уфе. Мотивы совершения преступления устанавливаются.

Ранее Лайф писал о том, что Пётр Гара был убит 14 февраля, однако тело было обнаружено спустя пять дней владельцем квартиры, которую он снимал. В квартире были следы борьбы — оторванный карниз, разбитый телевизор. Помимо того, там находилась собака, которая голодала несколько дней, но осталась жива.

Главным подозреваемым в убийстве стал его сожитель‐гомосексуалист. Позже стало известно, что шансонье за день до гибели пытался срочно уехать из Москвы.