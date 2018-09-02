Проводили аплодисментами. В Москве завершилась церемония прощания с Кобзоном

Церемония прощания с народным артистом СССР, бывшим депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского в Москве завершилась. По просьбе сына Андрея эстрадного певца проводили в последний путь продолжительными аплодисментами и криками "Браво".

Он рассказал, что самым главным для Кобзона всегда была любовь и поддержка зрителей. После этих слов присутствующие на протяжении нескольких минут хлопали стоя под песню "Мой путь" в исполнении певца.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни в результате продолжительной онкологической болезни. Артист будет похоронен на Востряковском кладбище Москвы, рядом со своей мамой. Ранее церемонию прощания посетили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.