Спасатели засекли сигнал чёрного ящика разбившегося в Индонезии Boeing

Спасатели засекли сигнал, который, предположительно, исходит от бортового самописца лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение 29 октября через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Об этом рассказал руководитель Морского исследовательского технологического центра М. Ильяс.

— Специальные устройства запеленговали сигнал, в настоящее время водолазы проверяют полученную информацию, — пояснил он на брифинге.

Boeing 737 MAX с 189 пассажирами и членами экипажа разбился у берегов индонезийского острова Ява. При крушении никто не выжил, однако пока обнаружить удалось только тела 10 погибших. Ранее Лайф писал, что спасатели определили предполагаемое место, где может находиться корпус разбившегося Boeing 737 MAX.