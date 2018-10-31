Ущерб от деятельности "Кэшбери" может достичь 3 млрд рублей

Центробанк оценил предварительный ущерб от деятельности финансово-инвестиционного холдинга "Кэшбери" в три миллиарда рублей. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента регулятора по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха. Отметим, что ранее речь шла о сумме в три раза меньше.
— Сумма в миллиард рублей — это консервативная оценка. Но по экспертным данным, она составляет 1–3 млрд рублей, — комментирует Лях.
Ранее в ЦБ заявили о подозрительной деятельности "Кэшбери", работа которой строится на принципах сетевого маркетинга. В компании обещают участникам проекта огромные доходы и уже успели привлечь несколько десятков тысяч человек.
Проверкой организации сейчас занимаются МВД и Генпрокуратура. По её итогам в отношении руководства "Кэшбери" могут возбудить дело по статье "Мошенничество".
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