Ущерб от деятельности "Кэшбери" может достичь 3 млрд рублей

Центробанк уже пожаловался на компанию, в работе которой усматриваются признаки финансовой пирамиды, в Генпрокуратуру и МВД.

Центробанк оценил предварительный ущерб от деятельности финансово-инвестиционного холдинга "Кэшбери" в три миллиарда рублей. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента регулятора по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха. Отметим, что ранее речь шла о сумме в три раза меньше.

— Сумма в миллиард рублей — это консервативная оценка. Но по экспертным данным, она составляет 1–3 млрд рублей, — комментирует Лях.

Ранее в ЦБ заявили о подозрительной деятельности "Кэшбери", работа которой строится на принципах сетевого маркетинга. В компании обещают участникам проекта огромные доходы и уже успели привлечь несколько десятков тысяч человек.

Проверкой организации сейчас занимаются МВД и Генпрокуратура. По её итогам в отношении руководства "Кэшбери" могут возбудить дело по статье "Мошенничество".