Эксперты изучают взрывное устройство, сдетонировавшее в здании ФСБ

Читайте также

Эксперты изучают взрывное устройство, сдетонировавшее в здании ФСБ

1192

Фото: © Центр общественных связей ФСБ России

По последним данным, в результате взрыва один человек погиб, ещё трое пострадали.

Эксперты изучают тип взрывного устройства, которое сдетонировало в здании регионального управления ФСБ в Архангельске. Об этом журналистам сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

— Мы оцениваем последствия, проводится определение типа взрывного устройства, — сказал он.

Кроме того, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины ЧП.

Как уже сообщал Лайф, один человек погиб и трое получили ранения в результате взрыва, который прогремел сегодня на входе в здание управления ФСБ в Архангельске.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×