Эксперты изучают взрывное устройство, сдетонировавшее в здании ФСБ

Эксперты изучают тип взрывного устройства, которое сдетонировало в здании регионального управления ФСБ в Архангельске. Об этом журналистам сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
— Мы оцениваем последствия, проводится определение типа взрывного устройства, — сказал он.
Кроме того, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины ЧП.
Как уже сообщал Лайф, один человек погиб и трое получили ранения в результате взрыва, который прогремел сегодня на входе в здание управления ФСБ в Архангельске.
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