Три сотрудника ФСБ пострадали при взрыве в Архангельске

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что ранения при взрыве в здании регионального управления ФСБ в Архангельске получило трое сотрудников спецслужб.

В НАК отмечают, что у сотрудников УФСБ — ранения различной степени тяжести.

При этом при взрыве погиб мужчина, который и принёс взрывное устройство в здание спецслужб.

Ранее сообщалось, что при взрыве в здании УФСБ один человек скончался и трое пострадали. Эксперты сейчас устанавливают тип взрывного устройства, которое и сдетонировало в управлении.