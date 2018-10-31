Три сотрудника ФСБ пострадали при взрыве в Архангельске

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что ранения при взрыве в здании регионального управления ФСБ в Архангельске получило трое сотрудников спецслужб.
В НАК отмечают, что у сотрудников УФСБ — ранения различной степени тяжести.
При этом при взрыве погиб мужчина, который и принёс взрывное устройство в здание спецслужб.
Ранее сообщалось, что при взрыве в здании УФСБ один человек скончался и трое пострадали. Эксперты сейчас устанавливают тип взрывного устройства, которое и сдетонировало в управлении.
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