Директора цирка отправили под домашний арест после нападения львицы на ребёнка

Хищница повредила девочке лицевой нерв и позвоночник. Кроха перенесла тяжёлую операцию и по-прежнему остаётся в коме.

Успенский районный суд Краснодарского края вынес меру пресечения в виде домашнего ареста для директора передвижного цирка, где на днях львица напала на четырёхлетнюю девочку.

— Постановлением от 30 октября ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, до 28 декабря включительно, — сообщили Лайфу в пресс-службе суда.

Дело возбуждено по статье 238-й УК РФ — "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей до шести лет".

Ранее стало известно, что пострадавшая кроха впала в кому. После экстренной операции в местной больнице девочку перевели в краевую. У ребёнка обширные рваные раны по всему телу. Кроме того, хищница повредила девочке лицевой нерв и позвоночник.