"Это зомбирование". Психолог объяснил, почему россияне стали жертвами "Кэшбери"

Как отметил эксперт, основатели пирамид зачастую маскируют своё желание заработать под кажущееся выгодным для потребителя предложение.

Психолог, психотерапевт Алексей Борисов рассказал, почему люди становятся жертвами финансовой пирамиды и как этого избежать. В беседе с Лайфом врач прокомментировал крах финансово-инвестиционного холдинга "Кэшбери", в работе которого ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды.

— Это происходит как некое зомбирование. Когда человек думает адекватно, объективно, он понимает, что это развод. А когда ему начинают говорить, то это происходит как нейролингвистическое программирование, на подсознательном уровне. Человек начинает уже фантазировать, мечтать, думать, что будет дальше. И у него переключается мозг, и он может реально попасться на это. Это часто бывает, даже вполне нормальные адекватные люди, у меня много знакомых, которые попадали и в МММ, и в ещё какие-то пирамиды, — отметил эксперт.

По мнению психолога, чтобы уберечься от попадания в сети финансовых пирамид, нужно иметь холодную голову и быть достаточно умным. Спастись от аналогов МММ может помочь и горький опыт. Борисов отметил, что стоит прислушиваться к советам близких и помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Зачастую, как отметил эксперт, основатели пирамид маскируют свою главную цель — заработать — под кажущееся выгодным для потребителя предложением.

— Очень важно, чтобы не переключились мозги на то, что "О! Вот она, моя удача, мой золотой ключик, который мне поможет заработать". Потому что реально адекватные и очень умные люди на это попадались. Вот даже МММ, который уже повторно обещали по 1000% через Интернет, люди попадались, — напомнил психолог.

Ранее в ЦБ заявили о подозрительной деятельности "Кэшбери", в чьей работе присутствуют признаки финансовой пирамиды. Компания уже успела привлечь несколько десятков тысяч инвесторов, обещая огромные доходы. Центробанк оценил предварительный ущерб от деятельности "Кэшбери" в три миллиарда рублей.