"Это зомбирование". Психолог объяснил, почему россияне стали жертвами "Кэшбери"

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"Это зомбирование". Психолог объяснил, почему россияне стали жертвами "Кэшбери"

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Как отметил эксперт, основатели пирамид зачастую маскируют своё желание заработать под кажущееся выгодным для потребителя предложение.

Психолог, психотерапевт Алексей Борисов рассказал, почему люди становятся жертвами финансовой пирамиды и как этого избежать. В беседе с Лайфом врач прокомментировал крах финансово-инвестиционного холдинга "Кэшбери", в работе которого ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды.

— Это происходит как некое зомбирование. Когда человек думает адекватно, объективно, он понимает, что это развод. А когда ему начинают говорить, то это происходит как нейролингвистическое программирование, на подсознательном уровне. Человек начинает уже фантазировать, мечтать, думать, что будет дальше. И у него переключается мозг, и он может реально попасться на это. Это часто бывает, даже вполне нормальные адекватные люди, у меня много знакомых, которые попадали и в МММ, и в ещё какие-то пирамиды, — отметил эксперт.

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По мнению психолога, чтобы уберечься от попадания в сети финансовых пирамид, нужно иметь холодную голову и быть достаточно умным. Спастись от аналогов МММ может помочь и горький опыт. Борисов отметил, что стоит прислушиваться к советам близких и помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Зачастую, как отметил эксперт, основатели пирамид маскируют свою главную цель — заработать — под кажущееся выгодным для потребителя предложением.

— Очень важно, чтобы не переключились мозги на то, что "О! Вот она, моя удача, мой золотой ключик, который мне поможет заработать". Потому что реально адекватные и очень умные люди на это попадались. Вот даже МММ, который уже повторно обещали по 1000% через Интернет, люди попадались, — напомнил психолог.

Ранее в ЦБ заявили о подозрительной деятельности "Кэшбери", в чьей работе присутствуют признаки финансовой пирамиды. Компания уже успела привлечь несколько десятков тысяч инвесторов, обещая огромные доходы. Центробанк оценил предварительный ущерб от деятельности "Кэшбери" в три миллиарда рублей.

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