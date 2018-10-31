Устроившего взрыв в Архангельске проверят на членство в запрещённых организациях

Следователи СК РФ проверят, состоял ли подросток, устроивший взрыв в здании УФСБ по Архангельской области, в запрещённых организациях.
— Будет проверяться информация о возможном участии лица, совершившего преступление, в деятельности запрещённых организаций, — сказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Она сообщила, что следователи проводят обыски в доме подростка, опрашивают его родных и знакомых.
Проводятся взрывотехническая, судебно-медицинские и другие экспертизы.
Напомним, 17-летний подросток в Архангельске сегодня взорвал самодельную бомбу на входе в здание УФСБ России. Сам он погиб, трое сотрудников ведомства пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".
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