У подорвавшего себя в здании ФСБ подростка не было сообщников

Глава Архангельской области заверил, что в регионе приняты все меры для обеспечения безопасности жителей

Молодой человек, который сегодня взорвал самодельную бомбу в здании УФСБ по Архангельской области, действовал один. Об этом заявил глава региона Игорь Орлов.

— Сейчас следствие проводит большую работу, связанную с установлением причин, которые привели к трагедии. Оценивается множество факторов. При этом на сегодняшний день подтверждено — молодой человек действовал один, — приводит его слова пресс-служба администрации региона.

Орлов заверил, что в регионе приняты все меры для обеспечения безопасности жителей. Власти области приняли решение не повышать уровень террористической опасности.

Напомним, 17-летний подросток взорвал бомбу в здании УФСБ сегодня утром. Сам он погиб, три сотрудника ведомства ранены. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Подростка проверяют на контакты с запрещёнными организациями.