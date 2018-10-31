Украина из-за испытания ракет закроет небо над частью Чёрного моря

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Украина из-за испытания ракет закроет небо над частью Чёрного моря

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Фото: flickr/ministryofdefenceua

Украина решила закрыть воздушное пространство над частью Чёрного моря из-за испытаний управляемых ракет. Как сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский, они начнутся 1 ноября.

— Завтра начнутся лётно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам, — цитируют его "Украинские новости".

Ограничение полётов будет действовать по 4 ноября.

Подобные учения уже проводились. К примеру, в декабре прошлого года в районе Крыма. Росавиация тогда отмечала, что Киев не согласовывал свои действия. А в МИД РФ назвали такие учения ВСУ провокацией.

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