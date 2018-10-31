"Им просто нечем платить". Эксперты считают, что Украина на грани дефолта

Удвоение госдолга, сокращение производства, потеря российского рынка, девальвация гривны: по мнению специалистов, в такой ситуации Незалежной не рассчитаться с МВФ без реструктуризации.

Если Запад не пойдёт на уступки, экономика Украины просто рухнет, уверен сотрудник Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России Владислав Григоров. По его мнению, сейчас страна не в состоянии выплатить растущие долги перед Международным валютным фондом.

— При нынешнем дефиците платёжного баланса им просто нечем платить. То есть страна находится в преддефолтном состоянии. Без реструктуризации она не имеет возможности оплачивать долг. В связи с тем что она сталкивается с очень большим дефицитом баланса и дефицитом бюджета, — заявил Григоров Лайфу.

За последние четыре года Украина оказалась в крайне сложном положении, считает руководитель центра внешней политики Института экономики РАН Борис Шмелёв. Он отметил, что госдолг страны вырос более чем вдвое, при этом резко сократилось производство. "Фактически произошла деиндустриализация", — подчеркнул эксперт.

— Государство оказалось не в состоянии выполнять свои социальные обязательства, поскольку для этого нет необходимых средств, резко сократился экспорт, потому что Украина потеряла очень ей нужный рынок России, рынки стран СНГ и компенсировать эти потери за счёт рынков стран ЕС она не смогла, — добавил Шмелёв.

Кроме того, эксперт напомнил о резком сокращении роста украинского ВВП и девальвации гривны. Он пришёл к выводу, что теперь у Киева остаётся единственная надежда — на внешнюю поддержку.

— Всё же, учитывая специфику отношений Украины и Запада, последний, конечно, дефолта не допустит и какие-то деньги даст и поможет выкрутиться из этой сложнейшей ситуации, — сказал Шмелёв.

Ранее дефолт Украине предсказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также заявил, что без очередного транша от МВФ страна не сможет выполнить долговых обязательств. А обещания лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко снизить резко возросшие цены на газ Гройсман назвал "ненаучной фантастикой". В Раде признали катастрофичность ситуации на Украине.