Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых, но уже мёртвых звёзд

Всего за минувший год усопшие знаменитости из этого списка заработали более 628 миллионов долларов, что в два раза больше показателя прошлого года.

Как и год назад, в Хеллоуинском номере журнала Forbes опубликован список из 13 самых высокооплачиваемых, но уже усопших звёзд, чьё творчество до сих пор приносит доход правообладателям.

Первую строчку рейтинга со значительным отрывом от уже шестой год подряд возглавляет король поп-музыки Майкл Джексон. Его суммарный доход за этот год составил 400 миллионов долларов.

На втором месте в списке самых зарабатывающих скончавшихся звёзд расположился не менее известный и легендарный Элвис Пресли. Правда, доход короля рок-н-ролла значительно скромнее, чем у его поп-коллеги: всего 40 миллионов долларов.

На третьей позиции разместился умерший в 2016 году гольфист Арнольд Палмер. Проданные под его именем спортивное снаряжение и напитки принесли владельцам бренда 35 миллионов долларов.

Далее по списку идут создатель Снупи — художник-карикатурист Чарльз Шульц, чей доход составил 34 миллиона, затем Боб Марли и его 23 миллиона долларов.

Также в список вошли Хью Хефнер, Мерлин Монро, Принс, Джон Леннон, рэпер XXXTentacion и Мухаммед Али. Замыкает рейтинг Бетти Пейдж, которая заработала за прошлый год 7 миллионов долларов.

Напоминаем, ранее Forbes назвал самые страшные фильмы 2018 года