"Лучше брать сейчас". Эксперт прокомментировал ипотечный бум в России

По мнению специалистов, сейчас для желающих взять кредит на жильё — "в принципе, нормальные условия".

На сегодняшний день ипотечные кредиты выдают в среднем под 10% годовых, такие условия, "в принципе, нормальны", считает независимый эксперт по рынкам недвижимости Михаил Морозов. А вот в следующем году ставки возрастут, полагает он.

— Если необходимо покупать какую-то недвижимость с использованием ипотеки, лучше это делать сейчас, пока ставки ещё не возросли. Мы не говорим о каком-то большом росте, ну там не на два-четыре процента, но в пределах 0,8% они могут подняться, — заявил Морозов.

По подсчётам специалиста, к середине 2019 года средние ипотечные ставки должны составить от 10 до 11% годовых. Он также выразил мнение, что при нынешних условиях ипотеку не стоит использовать как инвестиционный проект.

— Российская недвижимость не даёт возможности заработать, если вы приобретаете её с использованием ипотечного кредита, — отметил Михаил Морозов.

Напомним, сегодня эксперты назвали российские регионы с наибольшим числом ипотечников. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Новосибирская область.

Причём в целом по России количество новых ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 33%, денежные объёмы кредитования — на 47%.