В "Кэшбери" объявили о прекращении работы из-за "охоты" на компанию

Однако, по утверждению основателей сервиса, уже через 100 дней на его основе будет создан "новый гигант финансово-инвестиционной индустрии".

Финансово-инвестиционный холдинг "Кэшбери", в деятельности которого ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды, объявил о прекращении работы и пообещал произвести расчёт с инвесторами начиная со 2 ноября. Владелец компании Артур Варданян обратился с данным заявлением на YouTube-канале "Кэшбери".

По словам предпринимателя, деятельность в прежнем формате невозможна из-за "объявленной охоты с целью убрать компанию с рынка". Однако без дела сидеть он не собирается — Варданян в ролике поделился планами создать в начале 2019 года новую компанию.

— Регистрация на сайтах и инвестиционных платформах "Кэшбери", "Лига аукционов" и "Кэштрейдинг" невозможна. Создание новых инвестиций, переводы внутренней валюты, открытие консультационных центров и проведение обучающих мероприятий станет невозможно, — рассказал основатель компании.

По словам Варданяна, расчёт будет произведён с каждым пользователем сервиса в его личном кабинете начиная с завтрашнего дня. Он отметил, что на данный момент у "Кэшбери" средства для этого "имеются, но не в полном объёме".

Предприниматель добавил, что уже через 100 дней на основе старой компании будет создан "новый гигант финансово-инвестиционной индустрии" — JDC. При этом пользователи "Кэшбери" автоматически будут переведены на новую платформу. По утверждению Варданяна, запуск JDC произойдёт сразу в нескольких десятках стран мира, после чего численность участников проекта якобы вырастет до 5 миллионов.

Ранее Центробанк оценил предварительный ущерб от деятельности "Кэшбери" в три миллиарда рублей. По данным экспертов, в работе компании присутствуют признаки финансовой пирамиды. Психолог объяснил, почему люди становятся жертвами таких сервисов.